Dominic Stenzel wechselt von Goodyear Germany zu Rosenberg SC

Dominic Stenzel hat Goodyear Germany verlassen. Der bisherige Manager Group Communications DACH, der im Dezember 2021 von Tupperware Brands zum Reifenhersteller nach Hanau gewechselt war, hat zum Anfang dieses Monats beim partnergeführten Kommunikationsdienstleister Rosenberg Strategic Communications (Frankfurt am Main) die dort neugeschaffene Position des Associate Director Communications übernommen. Das junge Unternehmen – Anfang 2022 gegründet – beschreibt sich als „verlässlicher Berater für Kommunikation in Sondersituationen mit allen Stakeholdern“. Wie Goodyear gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erklärt, wolle man die jetzt vakante Stelle in der Kommunikationsabteilung der Deutschlandzentrale neu besetzen.