Elisabeth Maino übernimmt die Kommunikationsleitung bei Goodyear Dunlop

Elisabeth Maino hat bei der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH in Hanau zum 1. Februar die Funktion des Group Communications Manager DACH übernommen. Die diplomierte Betriebswirtin mit finanzwissenschaftlichem Hintergrund ist seit über 20 Jahren in der Kommunikation tätig und war beispielsweise bei PR-Agenturen wie FleishmanHillard oder Edelman für globale und nationale Etats verantwortlich. So betreute Maino etwa für Orion Carbon Blacks die Bereiche Rubber and Tire Blacks als Communications Head für EMEA und APAC. Die Position an der Spitze der Kommunikationsabteilung bei Goodyear Dunlop in Hanau, die Maino nun übernommen hat, war seit Mitte vergangenen Jahres vakant, nachdem Mirjam Berle – bis dahin Director Communications Central & Eastern Europe – vom Reifenhersteller zum Deutschen Fußball-Bund gewechselt war. ab