Tyrexpo Asia in Bangkok findet erst im Oktober 2022 statt

Ab Mitte dieses Monats findet die Tyrexpo Asia als rein virtuelles Event statt; die eigentlich für Singapur geplante Messe war aufgrund der Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie abgesagt worden. Nun berichtet die Tarsus Group, Veranstalter der Tyrexpo-Messen, dass die im kommenden Jahr erstmals in Bangkok stattfindende Tyrexpo Asia von April auf Oktober verschoben wird. Der neue Termin der im BITEC-Messezentrum der thailändischen Hauptstadt stattfindenden Veranstaltung ist nun vom 26. bis 28. Oktober 2022. Thailand habe erst kürzlich seine Quarantänebeschränkungen für aus dem Ausland anreisende Besucher beendet, was „eine gute Nachricht“ sei, so die Tyrexpo-Veranstalter weiter. Wer derzeit nach Singapur einreist, muss sich hingegen unter anderem für sieben Tage in Quarantäne begeben. ab