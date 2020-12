Tyrexpo-Messeveranstalter gehen 2022 in Thailand an den Start

2022 soll erstmals auch eine Messe der Tyrexpo-Asia-Serie in Thailand stattfinden. Wie dazu die Veranstalter der Tarsus Group mitteilen, soll die Messe zukünftig in Bangkok immer in geraden Jahren stattfinden, während die Tyrexpo Asia in Singapur in ungeraden Jahren stattfinden soll. Eine Umfrage unter bestehenden Ausstellern der Singapur-Veranstalung hätten einen entsprechenden Bedarf nach einer weiteren Messe bestätigt, heißt es dazu vonseiten der Tarsus Group. Die Messe in Bangkok soll demnach vom 27. bis 29. April 2022 im BITEC-Messezentrum der thailändischen Hauptstadt stattfinden; die nächste Tyrexpo Asia Singapore findet vom 17. bis 19. November 2021 statt. Man rechne für die Tyrexpo Asia Thailand im Premierenjahr mit 240 Ausstellern und 6.000 Fachbesuchern, sagt dazu Alwin Seow, Events Director bei Tarsus Group. Tyrexpo-Messen finden darüber hinaus auch in Indien und in Südafrika statt. ab