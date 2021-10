Doppelter Nutzen in der „Mattensaison“

Während der kalten und nassen Tage des Jahres haben nicht nur Winterreifen Saison, sondern in bzw. vor Werkstatt- oder Reifenhandelsbetrieben ist dann auch Zeit für Schmutzfangmatten, damit die Böden im Verkaufsraum möglichst lange ansehnlich sauber bleiben und niemand ins Rutschen kommt. Für diesen Zweck bietet die Deutsche Berufskleiderleasing GmbH (DBL) einen entsprechenden Mietservice. Dabei wird angesichts der immer noch eine Rolle spielenden Corona-Pandemie auf noch einen weiteren Nutzen verwiesen: Denn die von DBL offerierten Schmutzfangmatten können nicht nur mit einem individuellen Firmenlogo versehen werden, sondern auch mit Hinweisen wie „Hände bitte desinfizieren“, „Abstand halten!“ oder „Maske tragen“, an die wir uns in den zurückliegenden rund anderthalb Jahre alle gewöhnen mussten. cm

