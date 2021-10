Gewinnchance bei ATU-Serviceaktion – gratis Ganzjahresreifenversicherung

Hatte die Werkstattkette ATU bis Ende September versucht, frühzeitig zum Umrüsten auf Winterreifen zu bewegen mit dem Angebot, für das Umstecken lediglich 20 Euro je Satz zu berechnen, ist zwischenzeitlich eine neue Aktion gestartet worden. Statt eine „Chance auf Hexenschuss“, wenn Autofahrer den saisonalen Reifenwechsel selbst in die Hand nehmen, will das Unternehmen sie mit der „Chance auf einen neuen VW Golf GTE“ davon überzeugen, dies doch lieber in einer der ATU-Filialen hierzulande erledigen zu lassen. Hintergrund dessen ist ein Gewinnspiel, an dem diejenigen teilnehmen können, die bis zum 30. November einen entsprechenden Servicetermin vereinbaren. Hauptpreis dabei ist eben besagter Golf GTE, wobei jedoch noch anderes ausgelobt ist wie E-Bikes und -Roller, iPhones, Gutscheine, Reifensätze und weiteres mehr. Wer sich übrigens für den Neukauf von vier Ganzjahresreifen bei ATU entscheidet, dem bietet die Werkstattkette zusätzlich eine 24-monatige Reifenversicherung gratis an. christian.marx@reifenpresse.de