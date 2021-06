Stahlgruber und PV Automotiv sagen Live-Messen im Herbst ab

Die Autoteilegroßhändler Stahlgruber und PV Automotiv, haben sich erneut dazu entschieden, zwei ihrer Werkstattmessen im Herbst als digitale Veranstaltungen durchzuführen.

Betroffen sind die Leistungsschau in Mannheim (2.+3.10.) und die PV Live! In Hannover (23.+24. Oktober). Mitte November hofft die Stahlgruber Group aber, mit der Leistungsschau in Nürnberg am 13. und 14. November, doch noch eine Präsenz-Messe in diesem Jahr durchführen zu können. „Wir haben leider zu wenig Planungssicherheit. Aber die Erfolge, die wir im vergangenen Jahr mit den digitalen Formaten hatten, machen uns die schwere Entscheidung ein wenig leichter“, so Michaela Hueber, Teamleiterin Event-Management Stahlgruber. cs