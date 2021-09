Anlässlich der Umrüstsaison verlängert Borbet wieder seine Servicezeiten

Ab der kommenden Woche ist das Vertriebsteam des Räderherstellers Borbet vor dem Hintergrund des Starts in die Umrüstsaison wieder länger für seine Kunden da. Im sogenannten Wintermodus werden die Servicezeiten auf werktags 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr ausgeweitet. Darüber hinaus stellt der Anbieter Kunden ab sofort einen Flyer mit seinen „Winter Highlights“ zur Verfügung, der auch in gedruckter Form abgerufen werden kann. Die Produktübersicht enthält demnach nicht zuletzt die Räderneuheit „N“ des Anbieters. Dieses Leichtmetallrad wird dabei als eines beschrieben, das „konsequent unter ressourcenschonenden Gesichtspunkten entwickelt und produziert wird“. Es werde wird zum Wintergeschäft 2021/2022 in 17 und 18 Zoll in den Farben „black glossy“ und „crystal silver“ erhältlich sein, heißt es weiter. Mehr dazu will der Räderhersteller in Kürze bekannt geben. cm