Keine Änderung bei den fünf über Tyre24 meistverkauften Sommerreifenmarken

Was die von den Nutzern der B2B-Plattform Tyre24 bevorzugten Pkw-Sommerreifenmarken betrifft, ist in diesem Frühjahr alles so geblieben wie schon im Vorjahr. Heißt: Eine diesbezügliche Auswertung nach Anzahl verkaufter Reifen für den Zeitraum 1. März bis 30. Juni hat laut Betreiber Saitow AG einmal mehr die Reihenfolge Hankook, Continental, Michelin, Nexen und Pirelli ergeben und damit das exakt gleiche Ergebnis wie in denselben vier Monaten 2020. Zu den am häufigsten nachgefragten Reifengrößen auf der Plattform hätten unter anderem die Größen 205/55 R16, 225/45 R17 und 225/40 R18 gezählt, heißt es weiter mit Blick auf die aktuelle Analyse. Wie das Unternehmen darüber hinaus noch mitteilt, habe sich zudem der Trend in Richtung Ganzjahresreifen weiter verstärkt. Mit Blick auf März bis Juni 2021 wird für den deutschen Markt insofern nun ein Kräfteverhältnis von knapp 80 Prozent Sommerreifen zu gut 20 Prozent Ganzjahresreifen berichtet, was gegenüber den entsprechenden vier Vorjahresmonaten einer Verschiebung um zwei bis drei Prozentpunkte zugunsten der Allwetterreifen gleichkomme. „In Österreich liegt in der bisherigen Saison zum Vergleich der Anteil der Ganzjahresreifen bei etwa vier Prozent, in Frankreich bei 14 Prozent“, so das Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern. cm