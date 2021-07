EATD bilanziert „optimalen Start der Marke Ascenso“

Sind von der neuen Off-Highway-Marke Ascenso rund um den Jahreswechsel 2020/2021 die ersten Reifen in Europa eingetroffen, kann die sie vertreibende European Agriculture Tyre Distributors GmbH (EATD) mit Sitz in Wallenhorst und zusätzlichem Vertriebsbüro in Erding insofern eine erste Zwischenbilanz der seither vergangenen rund sechs Monate ziehen. Und die fällt ganz offensichtlich positiv aus. „Das erste Halbjahr ist geschafft, und ich freue mich sehr über den optimalen Start der Marke Ascenso in unserem Vertriebsgebiet“, so Wolfgang Lüttschwager, Gesamtvertriebsleiter bei der Firma EATD, die wiederum eine Tochtergesellschaft des indischen Ascenso-Herstellers MTPL (Mahansaria Tyres Private Limited) ist. „Wir haben unser Ziel – im ersten Halbjahr 10.000 Agrar- und Industriereifen bei unseren Kunden zu platzieren erreicht“, ergänzt Marcel Führer als verantwortlicher Vertriebsleiter für die noch recht junge Marke im EATD-Portfolio. cm

