Diesen Freitag kostenloses Webinar für Neuteilnehmer am BRV-Betriebsvergleich

Nachdem der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) die Erfassungsbögen für die Datenerhebung rund um seinen Betriebsvergleich für Januar bis Mai dieses Jahres versandt hat, wird an einer Teilnahme daran Interessierten erstmals ein kostenloses 30-minütiges Webinar dazu angeboten. Unter dem Titel „Eine runde Sache – der BRV-Betriebsvergleich“ wird so insbesondere Reifenhändlern, die immer schon einmal überlegt haben, sich am Betriebsvergleich zu beteiligen, sich bisher aber noch nicht dazu durchringen konnten, die Gelegenheit gegeben, einerseits das dahinter stehende Team des BRV-Kooperationspartners BBE Automotive kennenzulernen sowie andererseits mehr Details zu alldem zu erfahren. Dabei geht es unter anderem darum, wie der Betriebsvergleich aufgebaut ist und was man aus den Auswertungen für die eigene praktische Arbeit ableiten kann. Das halbstündige Webinar findet am 18. Juni um 10 Uhr statt – Anmeldungen sind über per BBE-Onlineterminbuchung möglich. cm