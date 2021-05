Markt motorisierter Zweiräder wieder auf Wachstumskurs

Schon vergangenes Jahr hat Corona in Deutschland der Nachfrage im Markt motorisierter Zweiräder keinen Abbruch getan, sondern ist im Gegenteil 2020 sogar ein Plus von rund einem Drittel bei den Neuzulassungen hierzulande registriert worden bezogen auf das Jahr zuvor. Nachdem die entsprechende Entwicklung zu Beginn dieses Jahres bzw. in den Monaten Januar/Februar zunächst nicht ganz so rosig ausgesehen hatte und im März dann aber schon ein wenig besser, präsentiert sich der Markt nach den aktuellen Zahlen des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) per Ende April nunmehr wieder „im grünen Bereich“. Soll heißen: Mit bis dato alles in allem ziemlich genau zwischen 64.500 und 64.600 Maschinen sind gut sechs Prozent mehr motorisierte Zweiräder neu auf Deutschlands Straßen gekommen als in den ersten vier Monaten 2020. Im gemessen an seinem Volumen größten Teilsegment – das der Krafträder – entsprechen die dort registrierten fast 42.400 Fahrzeuge zwar mehr einer schwarzen Null als einem tatsächlichen Wachstum. Doch für Kraftroller, die sich ebenfalls durch einen Hubraum oberhalb der Marke von 125 Kubikzentimetern auszeichnen, wird ein gut zweiprozentiges Plus auf über 5.100 Einheiten ausgewiesen. Demgegenüber hat die Nachfrage nach Fahrzeugen mit einem Hubraum bis 125 Kubikzentimeter – also die sogenannten Leichtkrafträder und -roller – um mehr als 22 respektive über 33 Prozent auf 8.300 bzw. ziemlich genau zwischen 8.700 und 8.800 Stück zugelegt. christian.marx@reifenpresse.de