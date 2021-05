Termin der nächsten Autopromotec wird ausdrücklich bestätigt

Nachdem die Autopromotec wie viele andere Messen auch dieses Jahr bedingt durch Corona nicht stattfinden kann, bestätigen deren Ausrichter nun ausdrücklich den nächsten Termin. Mittels einer im Blog der Messe, bei der es nicht zuletzt um Themen rund um Werkstatt(-ausrüstung) sowie Reifen/Räder und Runderneuerung geht, und genauso auf der Plattform YouTube veröffentlichten Videobotschaft versichert Autopromotec-CEO Renzo Servadei potenziellen Ausstellern und Besuchern der viertägigen Veranstaltung in Bologna/Italien, dass sie vom 25. bis zum 28. Mai 2022 stattfinden werde. „So viel ist sicher“, wie er betont vor dem Hintergrund der noch nicht vollständig überstandenen Pandemie. Man starte dieser Tage jedenfalls mit dem Vorlauf bzw. den üblichen Vorbereitungen für die Messe im kommenden Frühjahr, wie Servadei noch ergänzt. Auf die teilweise Überschneidung mit der „The Tire Cologne“, die nach Absage von deren diesjähriger sogenannter Extraedition nunmehr bekanntlich als Nächstes für die Zeit vom 24. bis zum 26. Mai 2022 in Köln geplant ist, ging er in seiner Videobotschaft nicht ein. christian.marx@reifenpresse.de