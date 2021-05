Davanti führt seinen neuen UHP-Reifen Protoura Sport ein

Davanti hat jetzt seinen aktuellen Ultra-High-Performance-Reifen eingeführt: den Protoura Sport. Die Marke bezeichnet den Protoura Sport als ihren „fortschrittlichsten Autoreifen“, in dessen Entwicklung „jahrzehntelanges Ingenieurwissen“ und „Tausende von Testkilometern“ eingeflossen seien. „Mit dem Protoura Sport haben wir einen Reifen mit vielen neuen und innovativen Eigenschaften geschaffen“, sagt Peter Cross, General Manager von Davanti Tyres. „Dieser Reifen setzt eine neue Messlatte für Reaktionsfähigkeit, Handling und Leistung. Er ist eins mit dem Fahrer.“ Der Protoura Sport ist der erste Reifen, dem eine signifikante Entwicklungszeit in Davantis neuem europäischen Entwicklungszentrum bei IDIADA zugewiesen wurde, so Davanti. Die Marke hat den Reifen bei der Dekra und dem TÜV Süd zum Testen eingereicht. Das Angebot umfasst Größen zwischen 17 und 21 Zoll. Reifen der Marke Davanti werden in Europa über den britischen Großhändler Oak Tyres vertrieben, der die Eigenmarke wiederum in China von Qingdao Sentury Tire fertigen lässt ab