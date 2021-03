DTM soll schneller werden, und zwar mit Michelin- statt mit Hankook-Reifen – Partnerwechsel

Die DTM-Dachorganisation ITR sorgte gestern Abend für eine handfeste Überraschung, als sie Michelin als neuen exklusiven Reifenpartner der DTM vorstellte. Dieser Schritt kam daher überraschend, weil Hankook – seit 2011 exklusiver Ausrüster der populären Rennserie – noch einen bis Ende 2023 laufenden Vertrag hat, der französische Hersteller aber per sofort übernehmen soll. Während die ITR und Michelin sich in ihren Verlautbarungen zur neuen Partnerschaft gegenseitig loben, mag man sich bei Hankook Tire Europe in Neu-Isenburg nicht äußern. Eine entsprechende Anfrage der NEUE REIFENZEITUNG zum vorzeitigen Ende der Zusammenarbeit zwischen dem südkoreanischen Reifenhersteller und der DTM wolle man nicht kommentieren, heißt es dazu.

