Hankook verfolgt „keine Aktivitäten“, wieder die DTM auszurüsten

Exklusiver Reifenausrüster der DTM ist seit diesem Jahr Michelin, nachdem die Franzosen überraschend Hankook abgelöst hatten. In einschlägigen Motorsportmedien halten sich indes Berichte, Hankook könne die DTM bereits zum kommenden Jahr wieder mit Reifen beliefern, wie es erst gestern wieder auf Motorsport.com zu lesen war. Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bei Hankook stellte der Hersteller nun unmissverständlich klar: „Es gibt unsererseits keine Aktivitäten in diese Richtung“, so Felix Kinzer, Direktor Corporate Communications Europe bei Hankook Tire Europe, und qualifizierte entsprechende Berichte als „Gerüchte“. ab