Markus Burgdorf jetzt Head of PR bei der Agentur Aufgesang

Fungierte Markus Burgdorf schon seit 2018 als Senior PR-Consultant bei der Marketingagentur Aufgesang, die unter anderem die zu Apollo Vredestein gehörende Handelskette Reifen.com zu ihren Kunden zählt, bekleidet er seit diesem Monat bei dem Hannoveraner Unternehmen nun die Position als Head of PR. Sein Name dürfte vielen in der Branche bekannt vorkommen, hatte er doch von 1992 bis 1994 unter anderem in Diensten Bridgestones gestanden als Director Public Relations, um im Anschluss daran dann mehr als neun Jahre und bis zu seinem dortigen Ausscheiden im Frühjahr 2004 für Continental zu arbeiten, zuletzt als Leiter Öffentlichkeitsarbeit Reifen. In dieser Zeit war er auch Mitglied im Steuerungsgremium der „Initiative Pro Winterreifen“, aus der 2010 dann die „Initiative Reifenqualität – Ich fahr auf Nummer sicher“ hervorgegangen ist. Aber auch zwischen 2004 und 2018 war Burgdorf stets in Sachen Kommunikation aktiv teils über eigene Gesellschaften wie die namens Ideo oder Avandy sowie als Geschäftsführer (bis 2015) der von ihm zusammen mit anderen ehemaligen Conti-Kollegen gegründeten Five Tigers Communication Group. christian.marx@reifenpresse.de