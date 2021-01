Aktueller TyreSystem-Sommerreifenbevorratungsreport 2021 erschienen

Über ihr TyreSystem genanntes Onlinegroßhandelsportal rund um Reifen, Felgen, Kompletträder und Radzubehör stellt die RSU GmbH wieder einen ihrer halbjährlich veröffentlichten Bevorratungsreports zur Verfügung. Der Jahreszeit bzw. der bevorstehenden Frühjahrssaison entsprechend soll das dort für jedermann kostenlos abrufbare aktuelle 21-seitige PDF-Dokument Reifenfachhändlern und Werkstätten entsprechend Unterstützung bei der Bevorratung in Sachen Sommer- und Ganzjahresreifen. Dazu wird ein Einblick in die aktuellen Marktentwicklungen gegeben inklusive beispielsweise der Aufschlüsselung der beliebtesten Dimensionen im vergangenen Jahr. „Auch wenn das derzeitige Wetter nicht an Sommerreifen denken lässt – die nächste Wechselsaison klopft an! Wer sich jetzt rechtzeitig über die gefragtesten Sommer- und Ganzjahresreifen informiert und clever bevorratet, kann entspannt und bestens gerüstet in das anstehende Frühjahrsgeschäft starten“, meint TyreSystem Vertriebsleiter Sven Döbler. Wie in den Jahren zuvor basiert der Bevorratungsratgeber dabei auf den Verkaufszahlen der RSU GmbH. cm