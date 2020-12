Held der Straße: Wolfgang Sturm hilft bewusstlosen Hundebesitzer

Ende Oktober war Wolfgang Sturm gegen halb sieben Uhr mit seinem Pkw zwischen Linderte und Vörie in Niedersachsen unterwegs: „Ich sah im Vorbeifahren am Straßenrand diese Leuchthalsbänder. Solche, die Hunden zur besseren Sichtbarkeit angelegt werden. Zunächst fuhr ich an der Stelle vorbei, im Rückspiegel schaute ich nochmal auf die Szenerie und dachte, da liegt doch etwas Schwarzes am Boden?!“ Er fuhr zurück und sah zwei Hunde, die einen regungslosen Menschen bewachten.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login