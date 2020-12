Dicht gestaffeltes Verfolgerfeld im Auto-Express-Ganzjahresreifentest

Auch auf dem britischen Reifenmarkt sind Ganzjahresreifen überaus populär. Dementsprechend hat die Zeitschrift Auto Express für ihre jüngste Ausgabe auch einige der populärsten Profile für den ganzjährigen Einsatz getestet und dabei den AllSeasonContact von Continental zum Sieger erklärt. Der Reifen des deutschen Herstellers führte in vier der elf getesteten Kategorien vor der Konkurrenz und konnte sich dabei sogar einige leichte Patzer leisten, etwa beim Aquaplaning und dem Trockenbremsen. Dementsprechend kann von einem klaren Sieg nicht die Rede sein. Wie Auto-Express-Tester Kim Adams berichtet, folgen dem Continental-Reifen die Profile von Goodyear und Hankook – der Vector 4Seasons Gen-3 und der Kinergy 4S2 – mit nur minimalem Abstand und machen damit das Siegertrio perfekt. Mit leichtem Abstand wusste darüber hinaus ebenfalls der Michelin CrossClimate+ zu überzeugen und zeigte insbesondere auf Schnee herausragende Leistungen. Mit einigem Abstand zu diesen vier Profilen führt Auto Express noch die Reifen Cooper Discoverer All Season und Vredestein Quatrac Pro in der Ergebnistabelle, obwohl beide auch jeweils in einer der elf getesteten Kategorien als Benchmark positiv auffiel. ab