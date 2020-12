General Tire: Grabber GT Plus soll Laufleistungen erhöhen und CO2-Emissionen reduzieren

Mit dem neuen Grabber GT Plus präsentiert General Tire einen Sommerreifen für SUV und allradgetriebene Fahrzeuge. Der Grabber GT Plus ersetzt ab sofort sukzessive den Grabber GT. Wer sich für den Neuen entscheidet, bekommt, was der Namenszusatz verspricht: ein deutliches Leistungsplus in allen wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Bereichen, heißt es beim Hersteller.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



