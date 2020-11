Relaunch der NDI-Eigenmarke Nordexx

Der 1970 gegründete dänische Großhändler für Reifen und Räder NDI – das Kürzel steht für Nordisk Dæk Import – will seiner Reifeneigenmarke Nordexx zu neuem Schwung verhelfen. Aus diesem Grund präsentiert sie sich jetzt in einem neuen Design, um nicht zuletzt über ein unverwechselbareres Erscheinungsbild zum anvisierten Wachstum der Marke beizutragen. Teil der neuen Strategie sei zudem, den Nordexx-Distributeuren und -Partnern noch mehr als bisher mit Marketing-und Angebotsunterstützung in Bezug auf die Marke unter die Arme zu greifen unter anderem, aber nicht nur mit im Design an den neuen Marktauftritt angepassten Materialien/Unterlagen. cm



