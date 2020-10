„Wenige Exemplare“ vom ADAC-Winterreifenratgeber noch beim BRV verfügbar

Der ADAC hat dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) für seine Mitglieder bekanntlich 2.000 Exemplare seines aktuellen Winterreifenratgebers zur Verfügung gestellt. Nach Bedienen des ersten Bestellschwunges sollen jetzt „nur noch wenige Exemplare“ davon verfügbar sein bei der Branchenvertretung. Wer von den BRV-Mitgliedern das Druckwerk im Verkaufsraum für die Kundeninformation nutzen möchte, sollte daher nun schnell sein. Die Abgabemenge ist wie bisher in Verpackungseinheiten von je zehn Stück gebündelt und pro Abruf auf fünf Einheiten (entsprechend also 50 Stück) begrenzt. Interessenten können sich im Fall des Falles unter Angabe der gewünschten Menge an Verpackungseinheiten per E-Mail an die BRV-Sachbearbeiterin Dagmar Schlebusch wenden und sie unter der Adresse d.schlebusch@bundesverband-reifenhandel.de kontaktieren. „Bestellungen werden chronologisch nach Eingang bearbeitet, können aber nur noch bedient werden, so lange unser Restbestand reicht“, heißt es dazu vonseiten des BRV. cm