Unternehmen der Reifenbranche mit „Journey to Automation Awards“ ausgezeichnet

Im Rahmen eines virtuell abgehaltenen Events sind kürzlich die Gewinner des sogenannten „Journey to Automation Awards 2020“ gewürdigt worden, der durch die US-amerikanische Verlagsgruppe Crain verliehen wird, in der auch die Fachzeitschriften Tire Business und European Rubber Journal erscheinen. Den kategorieübergreifenden Award konnte sich dabei Continental für ihr Technologiesystem Conti C.A.R.E. sichern. Conti C.A.R.E., das im vergangenen Herbst auf der IAA vorgestellt wurde, umfasst dabei gleich eine ganze Reihe an Technologielösungen für den Reifen von morgen und die Mobilität der Zukunft, wobei das Kürzel C.A.R.E. dabei für Connected, Autonomous, Reliable und Electrified steht, also für verknüpft, autonom, verlässlich und elektrisch. Darüber hinaus konnten sich noch einige Unternehmen in mehreren Kategorien über die Verleihung eines Awards sowie über eine „besondere Empfehlung“ durch die Veranstalter freuen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login