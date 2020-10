Start der IT-Wheels-Arena für die Region Kitzingen/Würzburg

Beim Hören des Namens Jochen Freier dürfte vielen in der Reifenbranche als Erstes vor allem die Tyremotive GmbH in den Sinn kommen. Denn bei dem Großhandelsunternehmen ist er Geschäftsführer genauso wie bei dem IT-Anbieter JFNetwork GmbH, das zahlreiche Branchenunternehmen zu seinem Kundenkreis zählt. Beide Firmen residieren am selben Standort in Kitzingen und haben dort außerdem jüngst noch Familienzuwachs bekommen in Form der JFVision GmbH. Letztere steht hinter der sogenannten IT-Wheels-Arena für die Region Kitzingen bzw. Würzburg. Sie wird beschrieben als „Trainingszentrum für Kinder und Jugendliche für die Sportarten Basketball, Fußball und Fitness mit professionellen Trainern“. An den Start gegangen ist das Ganze Anfang Oktober, wobei das dafür genutzte Gebäude, das den Namen der Tyremotive-Felgeneigenmarke IT-Wheels trägt, auch Möglichkeiten unter anderem zum Spielen von Squash oder für Business-/Firmenevents bieten soll. christian.marx@reifenpresse.de

