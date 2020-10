Reifen Straub vertreibt das Borbet BS5 jetzt exklusiv

Das Borbet-Design BS5 ist seit Jahren im Markt eine feste Größe. Neu ist dabei nun allerdings, dass das Leichtmetallrad künftig exklusiv von Reifen Straub vertrieben wird. Das Borbet BS5 steche dabei „bereits auf den ersten Blick aus der Masse heraus“, findet man dazu in Kirchberg an der Iller (Baden-Württemberg) am Sitz von Reifen Straub. „Seine zehn Y-förmigen Speichen glänzen schon im Stand durch facettenreiche Lichtreflexionen und machen das Rad zum Hingucker. Die Details des BS5 erhalten durch die stramme Linienführung einen optischen Rahmen, der das Rad markant und souverän wirken lässt.“

