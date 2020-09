Deutschlandweite Hankook-Reifendistribution künftig von Magdeburg aus

Samsung SDS Europe Ltd., das IT- und Logistikunternehmen der Samsung-Gruppe, siedelt sich in Magdeburg an und wird zukünftig vor dort aus die deutschlandweite Distribution für Hankook-Reifen übernehmen. Das ist Mitte September durch Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper anlässlich eines Empfanges der Stadt für Südkoreas Botschafter Dr. Jong Bum-goo bekannt gegeben worden. Demnach soll ein neues Logistikzentrum im Industrie- und Logistikzentrum Magdeburg-Rothensee (ILC) errichtet werden. Wie es weiter heißt, stellt der Projektentwickler Baytree dafür eine 40.000 Quadratmeter große Logistikhalle zur Verfügung: Die Grundsteinlegung wird noch für dieses Jahr angepeilt – die Fertigstellung wird bis Sommer 2021 erwartet. Dem Unternehmen zufolge werden bis zu 150 Arbeitsplätze vor Ort entstehen. cm

