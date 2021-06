Hankook nimmt neues Logistikzentrum in Magdeburg in Betrieb

Im September kündigte Hankook den Bau eines neuen Logistikzentrums in Magdeburg zur Belieferung des deutschen Marktes an, nach einer Bauzeit von sechs Monaten wurde jetzt der erste Bauabschnitt in Betrieb genommen. Auf 40.000 Quadratmetern Logistikfläche mit einer Kapazität von gut eine Million Reifen würden nach dessen Fertigstellung Mitte Juni an 48 Toren zunächst Reifen für Pkw, SUV und Leicht-Lkw distribuiert. Weitere 16 Tore und 18.000 Quadratmeter Lagerfläche im zweiten Bauabschnitt würden ab Anfang kommenden Jahres zusätzlich zur Verfügung stehen, sodass dann am Standort in der Spitze rund 25.000 Reifen aller Segmente pro Tag umgeschlagen werden könnten. Ab Januar 2022 würden dann ab dem, direkt an der Autobahn A2 (E30) gelegenen Lagerkomplex auch die Bereifungen für Busse und Schwer-Lkw ausgeliefert.

