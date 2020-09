Bridgestone will Händler mit Onlinetrainings auf Wintersaison vorbereiten

Aus aktuellem Anlass bietet Bridgestone seinen Händlern Schulungen ab sofort auch online an. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer im neuen Trainingsvideo dem Hersteller zufolge „noch mehr Wissenswertes über die Eigenschaften und Vorteile des u. a. von der Auto Motor und Sport mit ‚sehr gut‘ ausgezeichneten Winterreifens Blizzak LM005, um so optimal auf die anstehende Winterreifensaison vorbereitet zu sein“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das knapp zehnminütige Training sei jederzeit unter training.bridgestone.de abrufbar. Passend zur anstehenden Wechselsaison möchte Bridgestone seinen Händlern mit der neuen Onlineschulung „ein hilfreiches Tool zur optimalen Kundenberatung mit an die Hand geben“.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login