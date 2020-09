Falken sagt zum zehnten Mal „Tanke“ und bietet Fünf-Jahres-Garantie

Zum zehnten Mal in Folge geht Falken mit der Verkaufsförderungsaktion „Falken sagt Tanke“ in Deutschland, Österreich und in anderen europäischen Kernmärkten der Reifenmarke an den Start. Vom 15. September bis zum 30. November 2020 erhalten Kunden im teilnehmenden Fachhandel beim Kauf von Falken Winter- oder Ganzjahresreifen eine Prepaid-Card zum Tanken und Shoppen. „Zehn Jahre bieten wir den Kunden die Unterstützung durch unsere Abverkaufskampagne ‚Falken sagt Tanke‘ bereits an. Jetzt haben wir die Serviceleistungen für unsere Kunden abermals erweitert. Seit dem 1. September bieten wir – über die reguläre Gewährleistung hinaus – eine Fünf-Jahres-Garantie auf unser komplettes Produktportfolio. Dieser Service setzt innerhalb der Branche neue Maßstäbe und zeigt, dass wir sehr viel Vertrauen in die Qualität unserer Produkte setzen“, betont dazu Markus Bögner, COO und President bei Falken Tyre Europe. Interessierte erfahren mehr zur Falken-Abverkaufskampagne hier. ab