Qingdao Sentury Tire mit erfolgreicher Erstnotierung

Nachdem Qingdao Sentury Tire im Sommer die Zulassung für seinen Börsengang erhalten hatte, hat zwischenzeitig die Erstnotierung an der Börse in Shenzhen (China) stattgefunden. Elf Prozent der Unternehmensanteile waren Anlegern dabei 1,31 Milliarden Yuan (162 Millionen Euro) wert, woraus sich eine rechnerische Bewertung des Reifenherstellers in Höhe von 1,47 Milliarden Euro ergibt. Die angebotenen Aktien seien um den Faktor 2,887 überzeichnet gewesen. Qingdao Sentury Tire ist in Europa vorwiegend über die Eigenmarke Davanti Tyres bekannt, die über den britischen Großhändler Oak Tyres vertrieben wird. Die eigenen Reifenmarken des Herstellers sind Sentury, Landsail, Delinte und Groundspeed. ab