Davanti-Tyres-Produzent geht an die Börse

Der chinesische Hersteller Qingdao Sentury Tire Co. Ltd. hat die Zulassung für seinen Börsengang erhalten. Wie es dazu heißt, sollen die Aktien des Herstellers, der in Europa vorwiegend mit seiner Reifenmarke Davanti Tyres präsent ist, zukünftig an der Börse in Shenzhen gehandelt werden. ab