YouGov Brandindex: Vergölst und Pitstop gehören zu den Aufsteigern des Jahres

YouGov Brandindex hat in Kooperation mit dem Handelsblatt ein Kundenempfehlungs-Ranking herausgegeben. Prämiert wurden Marken, die in Deutschland unter ihren Kunden am stärksten in puncto Weiterempfehlung gegenüber dem Vorjahr zugelegt haben. und das in 31 Kategorien. Unter den Top 10 der „Aufsteiger des Jahres 2020“ gehören auch Vergölst und Pitstop. Genauer gesagt, belegen sie Platz 3 (Vergölst mit einem Score von +11,1) und Platz 9 (Pitstop mit einem Score von +7,8) des Gesamtrankings. Gewonnen hat Spielzeugauto-Marke Hot Wheels (Score +12,6) vor Gebrauchtwagen-Plattform Wirkaufendeinauto.de (Score +11,9).

Im Bereich Autozubehör & -services belegt Vergölst den ersten Rang, gefolgt von Pitstop mit einem Score von 7,8 und ATU mit einem Score von Plus 2,7. Auch Goodyear konnte zulegen. Belegte mit einem Plus von 2,2 den vierten Rang vor Continental mit einem Zuwachs von Plus 0,5. Goodyear und Continental kamen schon von einem hohen Niveau. christine.schoenfeld@reifenpresse.de