Marke Avon Tyres kündigt Pkw-Ganzjahresreifen „AS7“ an

Nach Informationen unserer britischen Schwesterzeitschrift TYRES & ACCESSORIES will nach dem US-amerikanischen Mutterkonzern Cooper Tire, der Anfang des vergangenen Jahres in dieses Marktsegment eingestiegen war, nunmehr auch dessen Marke Avon Tyres ihren ersten Pkw-Ganzjahresreifen im europäischen Markt anbieten. Für das vierte Quartal wird demnach die Einführung des „AS7“ genannten Profils geplant, das dann sowohl das Schneeflockensymbol 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) als auch eine M+S-Kennung (steht für Mud & Snow) auf der Seitenwand tragen soll. Bei alldem werde der Reifen aufgrund fortschrittlicher Konstruktionsmerkmale und einer speziell auf eine lange Haltbarkeit ausgelegten Laufflächenmischung nicht nur mit einer gleichmäßigen Bodendruckverteilung und damit einer als beeindruckend beschriebenen Laufleistung aufwarten können. Dank 3D-Lamellen und eines im Hinblick auf eine schnelle Wasserableitung optimierten Profildesigns biete er zugleich herausragende Nassbremseigenschaften, heißt es. Demnach wird der „AS7”, der am britischen Cooper-Standort in Melksham entwickelt wurde, hinsichtlich der Kriteriums Nasshaftung des EU-Reifenlabels eine „B“-Einstufung vorweisen können. Zur Markteinführung Ende dieses Jahres wird er in zunächst in 20 Größen von 15 bis 18 Zoll verfügbar sein, wobei für das zweite Quartal 2021 aber bereits weitere 16 Größen dann bis hin zu 19 Zoll geplant sind. cm