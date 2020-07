ROC übernimmt Räderhersteller ProLine Wheels-Tec

Nach gut vier Jahren unter dem Dach der Giti Group mit Sitz in Singapur übernimmt die ROC Fertigung24 GmbH den Mannheimer Räderhersteller ProLine Wheels-Tec. Der in Freudenstadt (Schwarzwald) ansässige neue Eigner sieht seine Kernkompetenzen unter anderem in der Fertigung von Fräs- und Schmiederädern und will mit dem Zukauf der Marke seine Geschäftsfelder weiter ausbauen. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung dazu weiter heißt, läuft der Betrieb bei ProLine Wheels-Tec in Mannheim unterdessen unverändert weiter. Weitere Details zu der Übernahme sollen dann in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. cm