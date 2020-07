Gundlach verlängert Bestellzeiten für die tägliche Anlieferung

In seinem Kerngebiet ums eigene Logistikzentrum hat Gundlach seinen Lieferservice weiter verfeinert. Bisher mussten Bestellungen per Telefon ans Verkaufsteam oder online bis freitags 18 Uhr vorliegen, wenn die Lieferung am folgenden Montag klappen sollte. Nun verlegt der Großhändler den Bestellschluss mehr als zwölf Stunden zurück, denn wer bis sonnabends 12 Uhr ordert, erhält seine Reifen, Felgen oder Kompletträder am folgenden Montag mit der firmeneigenen Sprinterflotte, sofern der Kunde auf verfügbaren Bestand zurückgreift.

