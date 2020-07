Reifenabo Mobox startet in einem weiteren Markt

Bridgestones Reifen- und Serviceabonnement Mobox ist in einem weiteren Land Europas verfügbar. Nach seiner Premiere 2017 in Frankreich, dem ein Jahr später erfolgten Start in Spanien und dem Ende 2019 in Deutschland mit Pit-Stop als Partner eingeführten Angebot ist Mobox nunmehr auch im britischen Markt angekommen. Wie unsere englische Schwesterzeitschrift TYRES & ACCESSORIES berichtet, wird die Flatrate auf der Insel zu Preisen ab monatlich sieben Pfund– nach derzeitigem Wechselkursverhältnis knapp 7,70 Euro – über zunächst fünf Betriebe offeriert, deren Anzahl sich schrittweise aber auf gut 30 erhöhen soll. christian.marx@reifenpresse.de