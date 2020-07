BBS hat Insolvenz angemeldet

Räderhersteller BBS hat am Montag Insolvenz am Amtsgericht Rottweil beantragt. Es ist bereits die dritte innerhalb der vergangenen 15 Jahre. Auch 2007 und 2011 gab es schon Insolvenzen. Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Thomas Oberle aus Mannheim. Er erklärte gegenüber dem Schwarzwälder Boten, dass es Ziel sei, das Unternehmen weiterzuführen und dass „die Chancen dafür gut sind“. Weiter heißt es: Es gibt entgegen der Gerüchteküche keine Gehaltsrückstände. Die beantragte Insolvenz soll dem Unternehmen erstmal „Luft zum Atmen verschaffen“. In der vergangenen Woche berichte Reifenpresse.de bereits über die Not bei BBS. Es ging um eine nicht gewährte Begrenzung der EEG-Umlage für Strom. Der Fehlbetrag hatte sich in den vergangenen Jahren auf zwölf Millionen Euro summiert. Einmal hatte BBS schon gegen das Vorgehen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geklagt und auch im Oktober 2018 vorm Verwaltungsgericht Frankfurt recht bekommen. Allerdings ist die BAFA in Berufung gegangen und nun soll wegen zu viel Arbeit bei den Gerichten in 2020 kein Gerichtstermin stattfinden. Die Bilanz im Bundesanzeiger für das Geschäftsjahr 2018 zeigt einen Umsatz von gut 90,7 Millionen Euro bei einem Fehlbetrag von knapp 11,4 Millionen Euro. christine.schoenfeld@reifenpresse.de