Kundenzentriertes Denken: Mitgliedersammlung vom BRV findet am 23. September statt

Am 23. September findet die Mitgliederversammlung des BRV im Congress-Centrum in Köln statt. Unter dem Motto „Vorfahrt für die Zukunft – Potenziale erschließen durch Kundenzentrierung“ wird der Themenschwerpunkt kundenzentriertes Denken sein. Denn die Bedürfnisse der Kunden müssen in der jetzigen Zeit im Mittelpunkt stehen. Welche Tools/Produkte gibt es? Was kann man bei der Kundenbindung jetzt und in Zukunft anders machen? Das bloße Anbieten von Produkten und Services genügt nicht mehr, um Kunden von heute zu gewinnen.

Gerd Heinemann von BBE Automotive über das Thema: Raus aus der Krise, auf in die Zukunft – praxisnahe Soforthilfe für den Reifenfachhandel“ referieren. Leander Govinda Greitemann vom IAK Institut für angewandte Kreativität spricht über „Der echte Perspektivwechsel. Vom reaktiven zum kreativen Mindset.“ Wie man mit statistischen Zwillingen Neukunden identifiziert und mit Geodaten Marketing effizienter gestaltet ist Thema von Donimic Schäfer von der Planus Media GmbH. Luca Kronibus, ZOOVU, spricht über kompetente Kaufberatung auf digitalen Kanälen. Außerdem werden der Ausbildungs-Award und der Ausbildungsbetriebs-Award verliehen und Hans-Jürgen Drechsler offiziell in den Ruhestand verabschiedet. cs