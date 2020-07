Pneuhage/Interpneu: Dirk Gleinser ist jetzt Produktverkaufsleiter Lkw

Zum 1. Juli übernahm Dirk Gleinser die neue Funktion des Produktverkaufsleiters Lkw im zentralen Produktgruppenmanagement der Pneuhage Gruppe. Er berichtet an Robin Brucke, Produktgruppenmanager Lkw in der Holdinggesellschaft Pneuhage Management GmbH & Co. KG.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login