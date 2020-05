Webfleet Solutions und Geotab: Dashboard zeigt die Auswirkung der Corona-Pandemie auf Nutzfahrzeugaktivitäten

Webfleet (Teil von Bridgestone Europe NV/SA) und Geotab haben jetzt den Startschuss für das gemeinsame „Commercial Mobility Recovery Dashboard“ gegeben. In dem Dashboard werden Daten von mehr als drei Millionen vernetzten Fahrzeugen auf der ganzen Welt analysiert. Das Dashboard zeigt die Auswirkungen von Covid-19 auf die Nutzfahrzeugaktivitäten. Es analysiert Aktivitäten von Nutzfahrzeugen in Europa und Nordamerika, einschließlich der USA, Deutschland und Großbritannien. Es bietet einen Einblick, wie sich bestimmte Nutzfahrzeuge in wichtigen Segmenten auf den beiden Kontinenten während der Corona-Pandemie verhalten.

Darüber hinaus zeigt das Dashboard auch, wie bestimmte Branchen, wie das Baugewerbe, gewerbliche Dienstleister und die Transportlogistik, von den Entwicklungen beeinflusst worden sind. Die Aktivitäten des kommerziellen Transportsektors werden jeweils wöchentlich gemessen und mit Ausgangswerten aus der Zeit vor Covid-19 abgeglichen, um einen Indikator für den derzeitigen Zustand der Branche zu erhalten.