Der neue China Brand Power Index sieht Michelin klar auf Rang eins

Der neue China Brand Power Index (C-BPI) ist erschienen und zeigt, dass das in China gültige Markengefüge bei Pkw-Reifen dem in Europa nicht unähnlich ist. Mit großem Abstand weiterhin auf Rang eins des Rankings: Michelin. Während sämtliche Platzierungen bis einschließlich Rang sechs im diesjährigen Ranking unverändert bleiben, haben sich im Verfolgerfeld zahlreiche Marken neu in die Top-15 eingetragen, darunter auch Continental und Triangle Tyre auf den Plätzen acht und neun. Der China Brand Power Index wird bereits seit 2011 jährlich von der Brand-Rating-Agentur CHN-Brand und mit Unterstützung des chinesischen Industrie- und Informationstechnologieministeriums erhoben. In das aktuelle Ranking, das für 176 Branchen bzw. Produkte durchgeführt wurde, gingen die Befragungen von 2,4 Millionen Chinesen ein. ab