Zufall führt Reifenlogistik in neuem Logistik-Center in Flieden zusammen

Die Zufall Logistics Group hat nun die Bauarbeiten für ihr neues Logistik-Center gestartet. In der Niederlassung Fulda laufen seit mehr als zwei Jahren die Vorbereitungen zur Errichtung des den Logistik-Centers, das nun in Flieden südwestlich von Fulda entstehen wird. An diesem Standort will das Unternehmen seine Logistik für Reifen konzentrieren, für die die Unternehmensgruppe erst im vergangenen Jahr die Zufall Tyre Logistics GmbH (ZLT) gegründet hatte.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



