Faszination Rennsport: OZ-Rad „Gran Turismo HLT“ verfügbar

Bei der Essen Motor Show Ende vergangenen Jahres als eine der Neuheiten für 2020 präsentiert, ist das OZ-Rad „Gran Turismo HLT” mittlerweile im Markt verfügbar. „Auch wenn der Motorsport weltweit derzeit nahezu ruht – die Faszination sollten sich wahre Autofans nicht nehmen lassen“, sagt der Anbieter mit Blick auf seine Kreation. Denn wer seinem Fahrzeug eine sportliche Individualisierung mit Rennsport-DNA gönnen wolle, sei mit dem Rad gut beraten. Zumal es auf Basis der OZ-Erfahrungen im Motorsport entwickelt worden sein und sich daher durch hohe Belastbarkeit bei maximaler Gewichtsersparnis auszeichnen soll. Das neue Modell aus der sogenannten „I-Tech“-Serie des Räderherstellers wird im Finish „Star Graphite Diamond Lip“ angeboten in den Größen 8,5×19 Zoll, 8,5×20 Zoll, 9×20 Zoll, 9,5×20 Zoll, 10×20 Zoll, 10,5×20 Zoll und 11×20 Zoll mit „Diamantschliff“ der Frontflächen an den äußeren Speichenenden und der Außenkante als Kontrast zur dunkelgrauen Lackierung. „Dieser Akzent sorgt nicht nur für eine edle Optik am Übergang des Leichtmetallrades zum Reifen, sondern hebt gekonnt den Rennsportcharakter der ‚Gran Turismo HLT‘ hervor“, sagt OZ. cm