Zufriedenheits-/Tankgutscheinaktion für Michelin-Motorradreifen

Mit einer Vorteilsaktion will Michelin für zufriedenen Motorradfahrer sorgen. Denn Biker, die bis 30. Juni einen Satz der Profile „Power GP“, „Power 5“, „Commander III Cruiser“, „Commander III Touring“ oder „Road 5“, „Road 5 Trail“ und „Road 5 GT“ sowie „Anakee Adventure“ der französischen Marke erwerben, können im Zuge dessen eine Zufriedenheitsgarantie in Anspruch nehmen. Der Reifenhersteller garantiert darin die Rücknahme der Aktionsreifen innerhalb von 30 Tagen nach dem Erwerb, sollte der Käufer nicht zufrieden mit ihnen sein. Die Garantie beinhaltet demnach auch die Kosten für Montage und Demontage der Reifen. Ausgenommen sind jedoch Motorradreifen, die einen Rennstreckeneinsatz hinter sich haben. Außerdem kann sich jeder Käufer der genannten Reifen im Aktionszeitraum – solange der Vorrat reicht – einen Tankgutschein in Höhe von 20 Euro sichern. Zur Teilnahme reicht Michelin zufolge die Zusendung einer Rechnungskopie und eines ausgefüllten Aktionscoupons. „Die Ausgabe des Tankgutscheins erfolgt nur, wenn nicht bereits eine Rückgabe der Reifen im Rahmen der Michelin-Zufriedenheitsgarantie erfolgt ist“, so der Hersteller, der weitere Detailinformationen dazu auf seinen Webseiten bereithält. cm