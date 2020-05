Corona-Pandemie: Auch die IAA Nutzfahrzeuge fällt aus

Nachdem für das laufende Jahr bereits etliche Messen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, darunter auch die Reifenmesse Tire Cologne, folgt nun auch die IAA Nutzfahrzeuge. Da im kommenden Jahr aber turnusgemäß die IAA Pkw ihren festen Termin hat, und zwar dann erstmals in München, soll die nächste IAA Nutzfahrzeuge im September 2022 stattfinden. Einen genauen Termin für die in Hannover stattfindende Messe nannte der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter indes noch nicht. „In vielen Ländern gibt es Reisebeschränkungen, die noch etliche Monate einzuhalten sind. Großveranstaltungen sind in den kommenden Monaten in nahezu allen europäischen Ländern untersagt. Der direkte Austausch auf einer Messe ist im Rahmen der Corona-Pandemie nicht mehr mit dem Anspruch der IAA vereinbar“, schreibt der VDA dazu, dem die Entscheidung „nicht leichtgefallen“ sei. Der VDA habe gegenüber den Ausstellern und Dienstleistern die Absage so früh ausgesprochen, „um die wirtschaftlichen Belastungen für die Unternehmen möglichst gering zu halten“. ab