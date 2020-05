298 – Eine Zahl, die man auch im Reifenmarkt kennen sollte

Fast jeder im Reifenmarkt kann aufzählen, welcher Hersteller hierzulande mit wie vielen Reifenwerken vertreten ist und in welchen Städten diese liegen. Wussten Sie aber, dass es in ganz Europa immerhin 298 Fabriken gibt, in denen Pkw, Leicht-Lkw, Lkw, Busse und/oder auch Motoren dazu produziert werden? Diese wichtige Zahl aus der Kategorie „Nice to know“ hat jetzt der Herstellerverband European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) veröffentlicht. Der Verband hat aber auch im Detail nachgezählt. Danach gibt es europaweit immerhin 142 Pkw-, 38 Leicht-Lkw-, 58 Lkw- und 58 Busfabriken, wobei in 71 dieser Fabriken auch oder ausschließlich Motoren für die besagten Fahrzeugkategorien produziert werden. Die 296 Fabriken der 16 ACEA-Mitglieder sind in 21 europäischen Ländern ansässig, so der Verband weiter. Sollte Sie zukünftig also ein Kunde fragen, wie viele Fabriken die Automobilindustrie eigentlich in Europa betreibt – jetzt wissen Sie’s: 298. ab