Messe Frankfurt verschiebt die Automechanika auf September 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Messe Frankfurt jetzt beschlossen, die Automechanika aufs kommende Jahr zu verschieben. Die eigentlich für diesen September geplante Fachmesse, in deren Rahmen auch die aus Essen kommende Reifen-Messe stattfindet, soll nun in der Zeit vom 14. bis 18. September 2021 in Frankfurt stattfinden. „Für viele Teilnehmer und Besucher aus zuletzt über 180 Ländern wäre eine Teilnahme unter den momentan gegebenen und zu erwartenden Umständen nicht möglich“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Messe Frankfurt. Die Entscheidung sei gemeinsam mit Ausstellern, Vertretern aus Industrie, Werkstatt und Handel sowie Verbänden und Partnern getroffen worden. In den Folgejahren behält die Automechanika Frankfurt ihren gewohnten zweijährigen Turnus, das heißt sie findet ab jetzt in den ungeraden Jahren statt. ab