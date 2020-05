Name Van Aalderen bleibt dem Reifenmarkt erhalten

Der niederländische Großhändler Tyre Trading International (TTI) aus Numansdorp war vor rund drei Jahren bei Van Aalderen Twen-Tyre B.V. eingestiegen bzw. hatte das ebenfalls in seinem Heimatland in Amelo ansässige Unternehmen übernommen. In diesem März schloss TTI zwar die Türen bei Van Aalderen, aber letzterer Name ist dem Reifenmarkt dennoch erhalten geblieben. Schon Ende 2018 gegründet, sind seit Herbst vergangenen Jahres verstärkt Lebenszeichen einer Firma namens VA-Tyre in der Gemeinde Twenterand zu registrieren wie unter anderem in Form einer entsprechenden Facebook-Präsenz. Dabei steht VA sicherlich wohl für Van Aalderen, ist doch auch der Name Hans Van Aalderen mit eben diesem noch recht jungen Großhandelsunternehmen verbunden. christian.marx@reifenpresse.de