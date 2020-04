Prämienaktion „Biker’s Summer“ bei Bridgestone

Käufer eines Satzes bestimmter Bridgestone-Motorradreifen können im Rahmen der „Biker’s Summer“ genannten Aktion des Reifenherstellers in den Genuss einer Prämie kommen. Das Angebot kann ab sofort und bis zum 30. September bei allen „Biker’s-Club“-Händlern in Deutschland oder Österreich in Anspruch genommen werden. Es gilt für die Profile „Battlax Hypersport S22“, „Battlax Adventurecross AX41“, „Battlax Adventurecross AX41S“, „Battlax Touring T31“ oder „Battlax Adventure A41“. Wer innerhalb des Aktionszeitraums zwei der genannte Bridgestone-Reifen bei teilnehmenden Handelspartnern erwirbt, sich anschließend auf der Aktionsseite unter www.bridgestone-motorrad.eu registriert und den Kaufbeleg hochlädt, dem wird als Dankeschön eine Wunschprämie – ein exklusives Bridgestone-Batterieladegerät oder ein 30-l-Oxford-Bag – versprochen: solange der Vorrat reicht. „Bei uns steht der Endverbraucher im Mittelpunkt und deshalb ist uns die Meinung unserer Kunden sehr wichtig. Mit Aktionen wie diesen möchten wir auch etwas zurückgeben und uns für ihr Vertrauen bedanken“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen bei Bridgestone mit Verantwortung für die Region Central Europe bei dem Reifenhersteller. cm